WebCatalog

Sensat

Sensat

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Вебсайт: sensat.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Sensat — це платформа візуалізації, яка забезпечує кращу співпрацю та прийняття рішень усіма залученими проектними командами. Збираючи та доставляючи дані інфраструктури, наша платформа перетворює реальний світ у цифрову версію. Це дає змогу фізичним індустріям аналізувати та розуміти своє побудоване середовище та приймати розумніші рішення. Разом із такими компаніями, як Aecom, Connect Plus і Heathrow & Kier, ми революціонізуємо спосіб планування, будівництва та управління великими проектами цивільної інфраструктури вартістю понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

Категорії:

Business
Drone Analytics Software

Вебсайт: sensat.co

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Strayos

Strayos

strayos.com

Dronedesk

Dronedesk

dronedesk.io

Civil Tracker

Civil Tracker

civiltracker.xyz

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Botlink

botlink.com

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Skycatch

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SenseHawk

SenseHawk

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heap.io

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