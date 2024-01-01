Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sensat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Sensat — це платформа візуалізації, яка забезпечує кращу співпрацю та прийняття рішень усіма залученими проектними командами. Збираючи та доставляючи дані інфраструктури, наша платформа перетворює реальний світ у цифрову версію. Це дає змогу фізичним індустріям аналізувати та розуміти своє побудоване середовище та приймати розумніші рішення. Разом із такими компаніями, як Aecom, Connect Plus і Heathrow & Kier, ми революціонізуємо спосіб планування, будівництва та управління великими проектами цивільної інфраструктури вартістю понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

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Вебсайт: sensat.co

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