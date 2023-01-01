Розумне управління проектами для підприємств, які хочуть розширюватися. Roll керує проектами, відстежує час, встановлює та призначає завдання, а також дозволяє бачити ефективність окремих проектів. Roll ідеально підходить для креативних компаній, консалтингових компаній, цифрових агентств, інженерів-будівельників та інших компаній, які надають послуги, які хочуть розуміти та керувати ефективністю свого бізнесу.

Вебсайт: rollhq.com

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