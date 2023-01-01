WebCatalog
Roll

Roll

rollhq.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Roll» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розумне управління проектами для підприємств, які хочуть розширюватися. Roll керує проектами, відстежує час, встановлює та призначає завдання, а також дозволяє бачити ефективність окремих проектів. Roll ідеально підходить для креативних компаній, консалтингових компаній, цифрових агентств, інженерів-будівельників та інших компаній, які надають послуги, які хочуть розуміти та керувати ефективністю свого бізнесу.

Вебсайт: rollhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Roll». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Workstack

Workstack

workstack.io

Synergy

Synergy

totalsynergy.com

DeskLog

DeskLog

desklog.io

Caflou

Caflou

caflou.com

Tilvin

Tilvin

tilvin.com

eSUB

eSUB

esub.com

Scoro

Scoro

scoro.com

iMeet Central

iMeet Central

imeetcentral.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

Function Point

Function Point

functionpoint.com

Social Shared

Social Shared

socialshared.com

Brightpod

Brightpod

brightpod.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності