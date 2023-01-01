Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Travis CI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Travis CI — це служба безперервної інтеграції, яка використовується для створення та тестування проектів програмного забезпечення, розміщених на GitHub і Bitbucket. Travis CI пропонує різні платні плани для приватних проектів і безкоштовний план для відкритих програм. TravisPro забезпечує індивідуальне розгортання пропрієтарної версії на апаратному забезпеченні клієнта. Джерело є технічно безкоштовним програмним забезпеченням і доступне частково на GitHub за дозвільними ліцензіями. Однак компанія зазначає, що велика кількість завдань, які користувач повинен контролювати та виконувати, може ускладнити деяким користувачам успішну інтеграцію версії Enterprise із власною інфраструктурою.

Вебсайт: travis-ci.com

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