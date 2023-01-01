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Travis CI

Travis CI

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Вебсайт: travis-ci.com

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Travis CI — це служба безперервної інтеграції, яка використовується для створення та тестування проектів програмного забезпечення, розміщених на GitHub і Bitbucket. Travis CI пропонує різні платні плани для приватних проектів і безкоштовний план для відкритих програм. TravisPro забезпечує індивідуальне розгортання пропрієтарної версії на апаратному забезпеченні клієнта. Джерело є технічно безкоштовним програмним забезпеченням і доступне частково на GitHub за дозвільними ліцензіями. Однак компанія зазначає, що велика кількість завдань, які користувач повинен контролювати та виконувати, може ускладнити деяким користувачам успішну інтеграцію версії Enterprise із власною інфраструктурою.

Вебсайт: travis-ci.com

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