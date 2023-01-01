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Kiri.Art

Kiri.Art

kiri.art

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KIRI.ART ("SD-MUI") — це інтерфейс ВЕБ-інтерфейсу для стабільної дифузії Stability.AI. Основна увага полягає в тому, щоб простий інтерфейс, орієнтований на мобільні пристрої, не потребував налаштування, яким легко ділитися з друзями. Це безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом («FOSS»), розроблене спільнотою. Його можна використовувати тут миттєво за допомогою безкоштовних і платних кредитів, запускати безкоштовно на власному комп’ютері (якщо у вас є відповідний графічний процесор) або дуже дешево через безсерверну хмару GPU banana.dev. Приєднуйтеся до нашої сторінки проекту GitHub і давайте створювати щось чудове разом.

Вебсайт: kiri.art

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Kiri.Art». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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