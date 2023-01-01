Виявляйте проблеми з даними під час CI, а не під час виробництва. - Контроль версій з відкритим кодом для метаданих. - Широкий спектр інтеграцій для сховищ даних і інструментів. — Робочий процес GitHub для запуску тестів даних за запитами на отримання

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