Graphite — це інтерфейс командного рядка з відкритим вихідним кодом і інформаційна панель для перегляду коду, створена для інженерів, які хочуть писати та переглядати менші запити на отримання, залишатися розблокованими та швидше надсилати.

Вебсайт: graphite.dev

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