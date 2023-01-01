Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Restack» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Необмежена кількість продуктів з відкритим кодом, жодних операцій не потрібно. Миттєво запускайте стільки продуктів, скільки хочете, у своєму хмарному обліковому записі. Створено для команд без DevOps.

Вебсайт: restack.io

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