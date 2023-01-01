Trunk — це комплексне рішення для масштабованої перевірки, тестування, об’єднання та моніторингу коду. Завдяки Trunk розробники пишуть безпечніший код і відправляються швидше.

Вебсайт: trunk.io

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