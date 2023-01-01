LocalStack — це емулятор хмарної служби, який працює в одному контейнері на вашому ноутбуці або в середовищі CI. За допомогою LocalStack ви можете запускати свої додатки AWS або Lambda повністю на локальній машині без підключення до віддаленого хмарного постачальника! Незалежно від того, тестуєте ви складні додатки CDK чи конфігурації Terraform, чи тільки починаєте вивчати служби AWS, LocalStack допоможе прискорити та спростити ваш робочий процес тестування та розробки.

Вебсайт: localstack.cloud

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LocalStack». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.