Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Encore» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Encore — це бекенд-платформа розробки, яка автоматизує інфраструктуру, щоб спростити робочий процес — від локальної розробки до масштабування на AWS/GCP.

Вебсайт: encore.dev

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