Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Sentry» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sentry — це крос-платформний моніторинг додатків, зосереджений на звітах про помилки.

Вебсайт: sentry.io

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