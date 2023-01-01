Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CodeShip» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Codeship — це швидка та безпечна служба безперервної інтеграції, яка масштабується відповідно до ваших потреб. Він підтримує проекти GitHub, Bitbucket і Gitlab.

Вебсайт: codeship.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CodeShip». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.