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Buddy

Buddy

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Вебсайт: buddy.works

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Отримайте найпотужнішу та просту в налаштуванні платформу безперервної інтеграції та доставки.

Вебсайт: buddy.works

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Buddy». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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