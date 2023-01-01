ScrumDo — це потужна платформа управління роботою та двигун постійного вдосконалення. Ми спрощуємо для команд і цілих організацій впровадження сучасних процесів управління робочим процесом (наприклад, Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe та інших) для кращих бізнес-результатів.

Вебсайт: scrumdo.com

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