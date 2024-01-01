Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечувати самообслуговування, автоматизувати роботу, інтегруватися зі своїми улюбленими програмами, забезпечувати відповідність SLA та отримувати інформацію про ефективність у реальному часі для досягнення кращих бізнес-результатів. Ніколи не виходячи з Gmail. Простота використання Hiver, нульова крива навчання, безпека та відповідність світового класу, а також цілодобова підтримка з найвищим рейтингом роблять його надійним програмним забезпеченням для понад 2000 компаній у всьому світі. Flexport, Pluralsight, Гарвардський університет, Appsflyer, Oxford Business Group і Upwork, серед інших, працюють на базі Hiver.

Вебсайт: hiverhq.com

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