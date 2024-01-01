Hiver

Hiver

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: hiverhq.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hiver» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Hiver — це потужна платформа для спілкування та співпраці, яка допомагає організаціям, які використовують Google Workspace, ефективно взаємодіяти зі своїми клієнтами, співробітниками та постачальниками. Команди, які використовують Hiver, можуть ефективно керувати багатоканальним зв’язком, забезпечувати самообслуговування, автоматизувати роботу, інтегруватися зі своїми улюбленими програмами, забезпечувати відповідність SLA та отримувати інформацію про ефективність у реальному часі для досягнення кращих бізнес-результатів. Ніколи не виходячи з Gmail. Простота використання Hiver, нульова крива навчання, безпека та відповідність світового класу, а також цілодобова підтримка з найвищим рейтингом роблять його надійним програмним забезпеченням для понад 2000 компаній у всьому світі. Flexport, Pluralsight, Гарвардський університет, Appsflyer, Oxford Business Group і Upwork, серед інших, працюють на базі Hiver.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: hiverhq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Hiver». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Help Scout

Help Scout

helpscout.net

Gorgias

Gorgias

gorgias.com

Вам також може сподобатися

Oxford Academic

Oxford Academic

academic.oup.com

Oxford Owl

Oxford Owl

oxfordowl.co.uk

Skedda

Skedda

skedda.com

MySignature

MySignature

mysignature.io

YOOX

YOOX

yoox.com

edumerge

edumerge

edumerge.com

Pingbix

Pingbix

pingbix.com

Procore

Procore

procore.com

Opensense

Opensense

opensense.com

Tiledesk

Tiledesk

tiledesk.com

edX

edX

edx.org

Platform.sh

Platform.sh

platform.sh

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності