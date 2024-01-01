Help Desk Software - Найпопулярніші застосунки
Help desk software is a tool designed to organize, manage, and respond to service-related requests from both internal and external sources. Customer inquiries can be submitted through various channels, such as email, phone, or social media. Customer service teams utilize these tools to streamline support processes and gain insights into customer engagement across all communication platforms.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 спів...
Intercom
intercom.com
Intercom — це платформа для розмовних стосунків (CRP), яка допомагає компаніям налагоджувати кращі стосунки з клієнтами за допомогою персоналізованих засобів обміну повідомленнями. Головний офіс Intercom знаходиться в Сан-Франциско з додатковими офісами в Чикаго, Дубліні, Сіднеї та Лондоні. Станом ...
Freshdesk
freshdesk.com
Онлайн-хмарне програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, яке надає підтримку служби підтримки з усіма інтелектуальними засобами автоматизації, щоб швидше виконувати завдання. Підпишіться на безкоштовну пробну версію вже сьогодні!
Zoho Desk
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Tidio
tidio.com
Миттєво зв’яжіться з відвідувачами свого веб-сайту та перетворите їх на платних клієнтів. Використовуйте комунікаційні та маркетингові рішення Tidio для розвитку свого бізнесу.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
JustCall
justcall.io
JustCall — це хмарна телефонна система для ваших відділів дистанційного продажу та підтримки. Інтегрується з HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce та іншими інструментами CRM/Helpdesk.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot — це рішення для підтримки клієнтів із відкритим вихідним кодом, яке допомагає компаніям залучати своїх клієнтів на їхній веб-сайт, сторінку Facebook, Twitter, Whatsapp, SMS, електронну пошту тощо. Це альтернатива з відкритим кодом Intercom, Drift, Freshchat тощо. Підключіть свого клієнта к...
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage: програмне забезпечення професійної автоматизації обслуговування (PSA) для ведення вашого бізнесу MSP. Оптимізуйте свою діяльність за допомогою перевіреного рішення PSA.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout — глобальна дистанційна компанія, яка надає програмне забезпечення служби підтримки та має штаб-квартиру в Бостоні, штат Массачусетс. Компанія надає платформу підтримки клієнтів на основі електронної пошти, інструмент бази знань і вбудований пошуковий/контактний віджет для спеціалістів із...
Gorgias
gorgias.com
Служба підтримки, розроблена для магазинів електронної комерції. Забезпечте багатоканальне обслуговування клієнтів з однієї програми. Підвищення продуктивності завдяки автоматичним відповідям на типові запити.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – онлайн-чат і програмне забезпечення служби підтримки для веб-сайтів. Використовуйте LiveChat для швидкого обслуговування клієнтів. Зареєструйтеся та спробуйте LiveChat безкоштовно протягом 14 днів!
Atera
atera.com
Програмне забезпечення Atera RMM (Remote Monitoring Management), призначене для людей. Це комплексне рішення RMM із PSA та віддаленим доступом. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні
Teamwork
teamwork.com
Створіть ефективну команду, яка чудово працює разом, за допомогою програмного забезпечення Teamwork для керування проектами, служби підтримки, чату, програмного забезпечення для керування документами та CRM.
Front
front.com
Front — це платформа для спілкування з клієнтами, яка плавно об’єднує електронні листи, програми та команду в єдине подання. Припиніть бути зайнятим. Почніть впливати.
Zammad
zammad.com
Почніть за лічені хвилини, будьте переможцем протягом багатьох років Відкрийте для себе систему продажу квитків Zammad Це один із тих днів? Усюди листочки, а телефон не перестає дзвонити? Zammad — це програма служби підтримки майбутнього, яка допоможе знайти структуру в хаосі. Підключіть усі канал...
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise — це проста у користуванні спільна папка «Вхідні» та програмне забезпечення для спільної електронної пошти для команд, щоб керувати обліковими записами командної електронної пошти, наприклад help@, sales@ тощо. Отримайте спільну папку «Вхідні» для своєї команди зараз!
Crisp
crisp.chat
Відкрийте для себе нашу платформу обміну повідомленнями для стартапів і малого та середнього бізнесу. Єдина зупинка для продажів, маркетингу та підтримки в одному програмному забезпеченні: Crisp. 14 днів безкоштовної пробної версії. Кредитна картка не потрібна. Спробуємо зараз ! Ми надаємо базу знан...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Appy Pie
appypie.com
Немає платформи для розробки коду.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Groove
groovehq.com
Дізнайтеся, чому понад 8000 клієнтів використовують Groove, щоб підвищити рівень задоволеності клієнтів і побудувати значущі стосунки з клієнтами
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM — це онлайн-програмне забезпечення, яке допомагає більш ніж 300 000 компаніям збільшити продажі, підвищити рентабельність маркетингових інвестицій і забезпечити чудове обслуговування клієнтів. Спробуйте безкоштовно протягом 15 днів!
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport — це нагороджена компанія, яка займається післяпродажним програмним забезпеченням для підтримки клієнтів і створена спеціально для унікальних потреб компаній, які працюють на технологіях B2B у сфері комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, послуг інформаційних технологій і тел...
Trengo
trengo.com
Порадуйте своїх клієнтів на їхніх улюблених каналах. Відкрийте для себе Trengo, багатоканальну комунікаційну платформу, яка об’єднує всі канали обміну повідомленнями в єдине подання. Спростіть спілкування з клієнтами.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks — це професійна мережа для індустрії інформаційних технологій (ІТ), штаб-квартира якої розташована в Остіні, штат Техас. Компанію було засновано в січні 2006 року Скоттом Абелем, Джеєм Халбергом, Грегом Каттаваром і Френсісом Салліваном для створення програмного забезпечення для керування...
Kustomer
kustomer.com
Розвивайтеся з найвищою оцінкою CRM для обслуговування клієнтів. Забезпечте уніфіковану взаємодію з клієнтами, яка є швидшою, багатшою та доступною там, де ваші клієнти хочуть її в електронній пошті, телефоні, чаті, соціальних додатках і програмах для обміну повідомленнями.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze — просте та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для підтримки клієнтів. Підтримуйте, залучайте та конвертуйте клієнтів за допомогою чату, соціальних мереж, SMS, поширених запитань та електронної пошти на одній платформі. Усе, що потрібно, щоб справити враження на клієнтів.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk — це система продажу квитків для команд будь-якого розміру. Керуйте спілкуванням електронною поштою в HelpDesk. Почніть безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Gmelius
gmelius.io
Платформа для співпраці для команд, які використовують Gmail. Gmelius дає змогу вашим командам співпрацювати над електронною поштою, керувати своїми проектами та конвеєрами, обслуговувати клієнтів і автоматизувати робочі процеси, не виходячи з Gmail та інших програм, які щодня використовуються у ва...
eDesk
edesk.com
Програмне забезпечення електронної комерції eDesk для обслуговування клієнтів поєднує всі ваші взаємодії з клієнтами та дані про замовлення в легко керовані заявки для команд підтримки клієнтів. Почніть сьогодні.
HappyFox
happyfox.com
Будьте відомі завдяки чудовій підтримці клієнтів із HappyFox, програмним забезпеченням служби онлайн-довідки та веб-системою запитів на підтримку – Заплануйте демонстрацію один на один
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентоспроможними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
DoneDone
donedone.com
Простий засіб відстеження проблем. Програма Easy Help Desk. Виконайте роботу. Відстеження помилок, керування завданнями та підтримка клієнтів – усе в одній простій програмі, яка сподобається вашій команді та клієнтам.
Apptivo
apptivo.com
Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Plumsail
plumsail.com
Автоматизуйте свою робочу рутину. Ми пропонуємо комплексні інструменти для створення документів і веб-форм, обробки запитів і вдосконалення платформ Microsoft 365 і SharePoint.
Gladly
gladly.com
Перетворіть своє обслуговування клієнтів за допомогою Gladly. Наше програмне забезпечення для обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яке зайняло перше місце, заощаджує витрати, підвищує дохід і дає агентам змогу заохочувати лояльність клієнтів завдяки винятковому обслуговуванню.
Helpmonks
helpmonks.com
Відкрийте для себе комплексну платформу для залучення клієнтів, створену для вашої команди обслуговування клієнтів із інструментами для покращення взаємодії з клієнтами. Вивчайте більше!
Octadesk
octadesk.com
Перетворіть кожну послугу на дохід Від продажу до післяпродажного обслуговування. Від найпростіших до найскладніших послуг. Найповніша та інтегрована платформа на ринку для того, щоб перетворити кожну послугу на можливість отримати прибуток і порадувати своїх клієнтів.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям продавати та підтримувати своїх клієнтів через WhatsApp та інші канали соціальних повідомлень. Основні функції: - Спільна папка "Вхідні" з двостороннім обміном повідомленнями - Чат-бот WhatsApp - Трансляції та масові повідом...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - програмне забезпечення для керування знаннями для тестів, тестів, тренінгів, карток, бази знань. Почніть роботу з нашим програмним забезпеченням для керування знаннями.
HelpSpace
helpspace.com
Спростіть службу підтримки клієнтів. Універсальний інструмент обслуговування клієнтів, який сподобається вам і вашим клієнтам! Скористайтеся командною скринькою вхідних повідомлень, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, сайтами самообслуговування та кількома вхідними каналами, щоб отримати конкурентну...
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
Capacity
capacity.com
Capacity — це платформа автоматизації підтримки на основі штучного інтелекту, яка об’єднує весь ваш стек технологій, щоб відповідати на запитання, автоматизувати повторювані завдання підтримки та створювати рішення для будь-яких бізнес-завдань.
Watermelon
watermelon.ai
Створіть свій чат-бот GPT-4 за лічені хвилини, опрацюйте свій веб-сайт, завантажте документи та зменште навантаження на команду обслуговування клієнтів. Це сподобається вашим клієнтам і співробітникам.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub поєднує продажі, маркетинг і обслуговування в потужній CRM, яка допомагає малому та середньому бізнесу отримувати продажі та залучати клієнтів.
SolarWinds
solarwinds.com
Отримайте прості, потужні, безпечні рішення для спостереження та керування ІТ, створені для оптимізації сучасних гібридних ІТ-середовищ.
Pylon
getpylon.com
Програмне забезпечення для проектування сонячної енергії для швидко зростаючих сонячних компаній. Створіть пропозиції щодо продажу сонячної енергії високої роздільної здатності менш ніж за 2 хвилини.
LiveAgent
liveagent.com
Відмінне обслуговування клієнтів починається з кращого програмного забезпечення служби підтримки. Ознайомтеся з перевагами LiveAgent і почніть працювати з ним за 5 хвилин.
Glassix
glassix.com
Glassix: «ШІ, який розмовляє з клієнтами». Уніфікуйте обмін повідомленнями, пришвидште відповіді та підвищте рівень задоволеності завдяки нашій передовій платформі спілкування з клієнтами.