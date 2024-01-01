LabiDesk

LabiDesk

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Вебсайт: labidesk.com

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LabiDesk — це програмне забезпечення довідкового центру з кількома каналами підтримки: база знань, спільна скринька вхідних повідомлень електронної пошти/система продажу квитків, віджет довідки, чат. Це допомагає керувати вхідними запитами, адаптацією та спілкуванням із клієнтами. - Настроюваний довідковий центр зі статтями та поширеними запитаннями для самообслуговування; - HelpWidget з автоматичними відповідями, щоб зменшити кількість вхідних запитів; - Спільна електронна поштова скринька/система продажу квитків для належної та своєчасної роботи над проблемами клієнтів; - Готові відповіді/макроси для ваших агентів; - SLA, ролі відділу та агентів, а також маршрутизація.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: labidesk.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LabiDesk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Hubspot

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Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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