Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LabiDesk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LabiDesk — це програмне забезпечення довідкового центру з кількома каналами підтримки: база знань, спільна скринька вхідних повідомлень електронної пошти/система продажу квитків, віджет довідки, чат. Це допомагає керувати вхідними запитами, адаптацією та спілкуванням із клієнтами. - Настроюваний довідковий центр зі статтями та поширеними запитаннями для самообслуговування; - HelpWidget з автоматичними відповідями, щоб зменшити кількість вхідних запитів; - Спільна електронна поштова скринька/система продажу квитків для належної та своєчасної роботи над проблемами клієнтів; - Готові відповіді/макроси для ваших агентів; - SLA, ролі відділу та агентів, а також маршрутизація.

Вебсайт: labidesk.com

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