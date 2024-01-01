Служба підтримки Mojo спрощує обслуговування клієнтів та ІТ-підтримку. Централізуйте запити, призначайте, автоматизуйте, відстежуйте прогрес і робіть більше швидше. Найкраща альтернатива управлінню запитами за допомогою електронних таблиць і електронних листів, Mojo Helpdesk поміщає їх у потужну, але просту систему відстеження квитків. Скоротіть кількість вхідних запитів за допомогою бази знань самообслуговування, організовуйте роботу, призначаючи та позначаючи квитки, і використовуйте автоматизацію для підвищення ефективності. Маючи понад 2,5 мільйона щасливих користувачів, Mojo Helpdesk є найкращим вибором для ІТ-фахівців, менеджерів із обслуговування клієнтів і агентів. Використовується малим і середнім бізнесом, школами та навчальними закладами, організаціями охорони здоров'я, державними установами та багатьма іншими. Почніть роботу за лічені хвилини, підключіться до Google Workspace вашої компанії або організації та почніть керувати запитами, створювати статті в базі знань, керувати активами, встановлювати контрольні показники SLA, відстежувати та звітувати.

Вебсайт: mojohelpdesk.com

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