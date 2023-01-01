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CircleCI

CircleCI

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Вебсайт: circleci.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CircleCI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Отримайте найкращу безперервну інтеграцію та платформу доставки для Linux, macOS і Android, у хмарі або самостійно.

Вебсайт: circleci.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CircleCI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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