ERMES — це інтегрована платформа даних + медіа. Його мета — використовувати дані та ШІ, щоб зробити рекламу простою, точною та прибутковою для всіх компаній, великих і малих. Платформа ERMES включає: - Понад 295 мільйонів детермінованих профілів споживачів (240 млн. США/55 млн. Франція) із понад 380 сегментами аудиторії, включаючи критерії поведінки та намірів щодо покупки для створення індивідуального націлювання. - Модуль збагачення CRM для самообслуговування, щоб краще пізнати своїх власних потенційних клієнтів і клієнтів - Модуль запуску кампанії, який дає змогу створювати та активувати медіа-плани, які максимізують продуктивність відповідно до вашої аудиторії та бюджетів - Модуль створення реклами, який дає змогу швидко та легко створюйте рекламні формати для всіх медіа. Модуль аналізу продуктивності, який дає змогу миттєво зрозуміти ваші результати та відповідно оптимізувати. ERMES може похвалитися понад 70 роз’ємами, включаючи: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, електронну пошту, SMS, підключене телебачення, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify... Ці роз’єми дають змогу створювати цільові кампанії на цих каналах і вимірювати їхню сукупну ефективність. Платформа ERMES доступна в трьох основних конфігураціях: - Мультилокальна версія, що дозволяє легко керувати місцевим рекламним магазином за магазином відповідно до їх зони обслуговування. - Консультаційна версія, що дозволяє всім агентствам пропонувати своїм клієнтам високоякісні медіа-послуги. - Версія для рекламодавців, що дозволяє брендам самостійно керувати своїми медіа-бюджетами та продуктивністю. З кількома сотнями активних клієнтів і керованими кампаніями на мільйони доларів ERMES — це рішення Made in France для рекламних технологій для легкої, точної та економної реклами в усіх медіа-каналах.

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Вебсайт: ermes.ai

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