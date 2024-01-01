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Botlink

Botlink

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Вебсайт: botlink.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Botlink» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Botlink — це хмарна операційна платформа, яка зв’язує дрони з промисловістю в режимі реального часу.

Категорії:

Productivity
Drone Analytics Software

Вебсайт: botlink.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Botlink». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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