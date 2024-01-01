TeamAssurance

TeamAssurance

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Вебсайт: teamassurance.com

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TeamAssurance — це хмарна платформа для з’єднання вашої вищої лінії з передовою лінією в режимі реального часу, впроваджуючи ефективний цикл вдосконалення та навчання. Наша інтегрована платформа безпосередньо пов’язує ваші 3 найважливіші процеси: Управління стратегією | Управління проектами | Щоденне управління
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління проектами

Вебсайт: teamassurance.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TeamAssurance». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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