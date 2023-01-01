EduPage — це хмарна система управління школами, повністю інтегрована з нашим провідним у світі програмним забезпеченням для планування. Хороший розклад має вирішальне значення для більшості шкільних завдань – від введення навчального плану, відстеження відвідуваності, бронювання кімнат, призначення домашніх завдань до електронного навчання. Оскільки розклад змінюється щодня, бездоганна інтеграція з процесами інших шкіл є життєво важливою. EduPage надає багато функцій, ви можете використовувати лише деякі з них, але справжня сила синергії засяє, коли ви почнете використовувати більше з них або, в ідеалі, усі.

Вебсайт: edupage.org

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