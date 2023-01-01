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Short

Short

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Вебсайт: shore.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Shore — це повне цифрове рішення для компаній, що надають послуги та роздрібної торгівлі: пропонує планування та бронювання через веб-сайт/соціальні мережі, маркетинг і CRM, а також платежі в повністю інтегрованій системі iPad POS.

Вебсайт: shore.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Short». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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