Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Short» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Shore — це повне цифрове рішення для компаній, що надають послуги та роздрібної торгівлі: пропонує планування та бронювання через веб-сайт/соціальні мережі, маркетинг і CRM, а також платежі в повністю інтегрованій системі iPad POS.

Вебсайт: shore.com

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