Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Socialbakers» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Socialbakers — це глобальна маркетингова компанія в соціальних мережах на базі штучного інтелекту, яка пропонує платформу маркетингового програмного забезпечення як послуги під назвою Socialbakers Suite. Його використовують такі бренди, як McDonald's, L'Oreal і Desigual, для маркетингу в соціальних мережах у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, VK і Pinterest.

Вебсайт: socialbakers.com

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