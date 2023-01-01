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Socialbakers

Socialbakers

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Вебсайт: socialbakers.com

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Socialbakers — це глобальна маркетингова компанія в соціальних мережах на базі штучного інтелекту, яка пропонує платформу маркетингового програмного забезпечення як послуги під назвою Socialbakers Suite. Його використовують такі бренди, як McDonald's, L'Oreal і Desigual, для маркетингу в соціальних мережах у Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google+, VK і Pinterest.

Вебсайт: socialbakers.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Socialbakers». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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