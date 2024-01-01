Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Brandle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соціальними медіа та веб-присутності, а також надавати функціональні можливості, які допомагають кожному підприємству керувати, захищати та захищати свої бренди.

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Вебсайт: brandle.net

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