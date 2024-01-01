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Brandle

Brandle

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Вебсайт: brandle.net

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Brandle прагне надати компаніям комплексну систему для керування властивостями своїх брендів, ідентифікацією та стосунками в Інтернеті та в усіх основних соціальних мережах, включаючи Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK тощо. Місія Brandle — бути надійним джерелом для управління соціальними медіа та веб-присутності, а також надавати функціональні можливості, які допомагають кожному підприємству керувати, захищати та захищати свої бренди.

Категорії:

Business
Інше програмне забезпечення для соціальних мереж

Вебсайт: brandle.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Brandle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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vidIQ

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Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

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HeyLink.me

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