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Soffront

Soffront

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Вебсайт: soffront.com

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Soffront пропонує відзначену нагородами CRM та маркетингову платформу, а також повністю керовані маркетингові послуги. За понад 25 років Soffront допоміг тисячам компаній створити свій бренд, залучити більше потенційних клієнтів і здійснити більше продажів. Soffront надає клієнтам доступ до команди експертів з маркетингу, яка працює як їхня розширена команда. Пропоновані послуги керованого маркетингу включають дизайн веб-сайту, пошукову оптимізацію, цифрову рекламу та послуги соціального маркетингу. Платформа Soffront повністю базується на Інтернеті, не потребує нічого інсталювати та включає керування потенційними клієнтами, електронну пошту та соціальний маркетинг, управління репутацією, пошук і прогнозування продажів, обслуговування клієнтів тощо. Платформу можна налаштувати за допомогою інструментів перетягування, замість того, щоб програмувати або потребувати зовнішніх знань ІТ.

Вебсайт: soffront.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Soffront». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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