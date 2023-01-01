Проста електронна книга бронювання. Найпростіша на сьогоднішній день система керування щоденником ресторану та бронюванням. Забронюйте гостей. Керуйте часом перебування. Організувати засідання. Додайте соціально дистанційовані плани таблиць. Приймайте платежі. Безпечне утримання кредитної картки. Покінчити з неявками. Плюс багато іншого. Найпростіша система керування щоденником ресторану та бронюванням, доступна сьогодні. Забронюйте гостей. Керуйте часом перебування. Організувати засідання. Додайте соціально дистанційовані плани таблиць. Приймайте платежі. Безпечне утримання кредитної картки. Покінчити з неявками. Плюс багато іншого.

Вебсайт: simpleerb.com

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