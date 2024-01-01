Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бронювання - Керування проектами - Реєстрація/виписка бронювань і автоматичне скасування бронювань із запізненням або неявки - Інтеграція з існуючими календарями Outlook і Google - Дозволити бронювання в терміналі з прямого ефіру карти/плани поверхів -Бронювання в певні часові проміжки -Запрошення гостей до бронювань і запит на RSVP -Виставлення рахунків і обробка платежів -Обладнання для реєстрації/виїзду з інтегрованою підтримкою зчитування штрих-кодів -Доступ до даних про діяльність, фактичне використання, ємність і використання -& багато іншого !

Категорії :

Вебсайт: get.qreserve.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QReserve». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.