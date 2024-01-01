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QReserve

QReserve

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: get.qreserve.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QReserve» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Гнучка та зручна платформа планування для легкого керування обладнанням, лабораторіями, кімнатами для переговорів, зручностями, людьми тощо, надаючи при цьому широкий спектр звітів і фінансових можливостей. За допомогою QReserve: - Встановлення детальних правил доступу до ресурсів - Збирання форм бронювання - Керування проектами - Реєстрація/виписка бронювань і автоматичне скасування бронювань із запізненням або неявки - Інтеграція з існуючими календарями Outlook і Google - Дозволити бронювання в терміналі з прямого ефіру карти/плани поверхів -Бронювання в певні часові проміжки -Запрошення гостей до бронювань і запит на RSVP -Виставлення рахунків і обробка платежів -Обладнання для реєстрації/виїзду з інтегрованою підтримкою зчитування штрих-кодів -Доступ до даних про діяльність, фактичне використання, ємність і використання -& багато іншого !

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для керування приміщеннями

Вебсайт: get.qreserve.com

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simpleERB

simpleerb.com

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