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Stayflexi

Stayflexi

stayflexi.com

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Універсальна платформа для управління майном і автоматизації. Stayflexi автоматизує всі аспекти управління орендою вашого готелю чи відпустки та продає непродані номери та зручності.

Вебсайт: stayflexi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Stayflexi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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