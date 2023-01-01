Універсальна платформа для управління майном і автоматизації. Stayflexi автоматизує всі аспекти управління орендою вашого готелю чи відпустки та продає непродані номери та зручності.

Вебсайт: stayflexi.com

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