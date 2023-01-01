Power Planner — це найкращий планувальник домашніх завдань для студентів, який включає онлайн-синхронізацію, підрахунок оцінок, автоматичні нагадування тощо! За допомогою онлайн-облікового запису Power Planner ви можете бути в курсі домашніх завдань і розкладу, де б ви не були. Power Planner дає змогу керувати семестрами, вводити курси з розкладами та розташуванням кімнат, додавати завдання та іспити, отримувати автоматичні нагадування про майбутні домашні завдання тощо. Розрахунок оцінок і середнього балу також повністю підтримується, дозволяючи вам точно знати, який ваш середній бал за кілька семестрів. Платна версія (одноразова покупка) відкриває можливість додавати більше п’яти оцінок за клас, використовувати кілька семестрів тощо. Його можна придбати за допомогою покупки в додатку, і коли ви купуєте Power Planner один раз, ви розблокуєте його всюди. Тим не менш, безкоштовна версія все ще ідеально функціональна.

Вебсайт: powerplanner.net

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