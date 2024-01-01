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Scanifly

Scanifly

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: scanifly.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Scanifly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення Scanifly для 3D-моделювання на основі безпілотників автоматизує та централізує ручні повсякденні завдання у робочому процесі сонячної енергії. Тепер ви можете продавати, досліджувати, проектувати та встановлювати проекти з майже ідеальною точністю, більшою швидкістю та підвищеною безпекою, одночасно знижуючи м’які витрати протягом усього процесу.

Категорії:

Productivity
Drone Analytics Software

Вебсайт: scanifly.com

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