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MeisterTask

MeisterTask

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Вебсайт: meistertask.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MeisterTask» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.

Вебсайт: meistertask.com

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