Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MeisterTask» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

MeisterTask — це найбільш інтуїтивно зрозумілий інструмент для співпраці та керування завданнями в Інтернеті. Реєструйтеся, запрошуйте свою команду і починайте працювати. Навчання не потрібно.

Вебсайт: meistertask.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MeisterTask». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.