Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Miraworks.io» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Miraworks is a SaaS multi-vendor IT infrastructure design & workflow tool. We help system integrators and enterprises accelerate solution preparation, reduce costs, and speed up time-to-value—by automating routine quotation and estimation tasks.

Вебсайт: miraworks.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Miraworks.io». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.