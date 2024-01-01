Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Rguroo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розробка Rguroo була мотивована потребою в програмному забезпеченні, яке могло б допомогти викладачам у викладанні статистичних концепцій і зменшити кількість часу, який студенти витрачають на рутинні обчислення. Розробка Rguroo приділяє особливу увагу технологічним рекомендаціям Американської статистичної асоціації Керівництва щодо оцінювання та навчання в статистичній освіті (GAISE) Звіт коледжу

Вебсайт: rguroo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Rguroo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.