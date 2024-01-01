Rguroo

Rguroo

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Вебсайт: rguroo.com

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Розробка Rguroo була мотивована потребою в програмному забезпеченні, яке могло б допомогти викладачам у викладанні статистичних концепцій і зменшити кількість часу, який студенти витрачають на рутинні обчислення. Розробка Rguroo приділяє особливу увагу технологічним рекомендаціям Американської статистичної асоціації Керівництва щодо оцінювання та навчання в статистичній освіті (GAISE) Звіт коледжу
Категорії:
Education
Інше програмне забезпечення для аналізу

Вебсайт: rguroo.com

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