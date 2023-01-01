Ми створили Petroka, щоб допомогти всім видам приватних репетиторів зосередитися більше на навчанні, а не на щоденному керуванні. Керуйте своїми учнями, створюйте уроки, обробляйте платежі одним кліком ока.

Вебсайт: petroka.app

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