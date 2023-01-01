WebCatalog
Decipad

Decipad

decipad.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Decipad» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Інтерактивний блокнот, який допомагає командам розповідати історії за допомогою даних.

Вебсайт: decipad.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Decipad». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Folio

Folio

folio.la

Journey

Journey

journey.io

Anima

Anima

animaapp.com

Silatus

Silatus

silatus.com

Adobe Podcast

Adobe Podcast

podcast.adobe.com

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight

fivethirtyeight.com

ZIGPOLL

ZIGPOLL

zigpoll.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

Olli

Olli

olli.ai

TigYog

TigYog

tigyog.app

Cloverleaf

Cloverleaf

cloverleaf.me

Distributed

Distributed

distributed.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності