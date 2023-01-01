Etleap спрощує та автоматизує ETL. Інструменти Etleap для боротьби з даними та моделювання дозволяють користувачам контролювати, як дані перетворюються для аналізу, без написання коду.

Вебсайт: etleap.com

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