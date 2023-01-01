Prequel — це найпростіший спосіб надсилати дані до сховища даних вашого клієнта. Синхронізуйте дані з клієнтами без написання коду. Корпоративний рівень і SOC 2 сумісний.

Вебсайт: prequel.co

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