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Sliderule

Sliderule

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Вебсайт: sliderule.io

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Ми допомагаємо командам фінтех-ризиків створювати індивідуальну логіку прийняття рішень для клієнтів і транзакцій без написання рядка коду.

Вебсайт: sliderule.io

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