Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cube Analytics» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Cube — це платформа автоматизації, яка дає змогу командам легко створювати спеціальні програми для даних і аналітики за лічені хвилини без написання коду.

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Вебсайт: cubeanalytics.com

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