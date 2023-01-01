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Colaboratory

Colaboratory

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Вебсайт: google.com

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Colaboratory — це інструмент аналізу даних, який об’єднує текст, код і результати коду в один документ. Блокноти Colab дозволяють поєднувати виконуваний код і форматований текст в одному документі разом із зображеннями, HTML, LaTeX тощо.

Вебсайт: google.com

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