Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «CKEditor» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Повністю настроюваний WYSIWYG HTML-редактор із найбільшою кількістю функцій Rich Text. Корпоративний рівень із 70 мовами та схваленням мільйонів.

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