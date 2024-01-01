Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Juno» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Juno — дослідницька платформа штучного інтелекту. Він взаємодіє з реальними людьми, щоб зрозуміти, що вони думають, відчувають і переживають. Juno веде інтерв’ю з користувачами та розкриває багату інформацію від вашого імені. чому Багатий і глибокий аналіз користувачів щодо швидкості та масштабованості опитувань. * Автономний: працює без нагляду 24/7 * Багатомовність: розмовляє понад 70 мовами * Можливість масштабування: проводите сотні інтерв’ю одночасно

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Вебсайт: heyjuno.co

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