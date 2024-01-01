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Juno

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Вебсайт: heyjuno.co

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Juno» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Juno — дослідницька платформа штучного інтелекту. Він взаємодіє з реальними людьми, щоб зрозуміти, що вони думають, відчувають і переживають. Juno веде інтерв’ю з користувачами та розкриває багату інформацію від вашого імені. чому Багатий і глибокий аналіз користувачів щодо швидкості та масштабованості опитувань. * Автономний: працює без нагляду 24/7 * Багатомовність: розмовляє понад 70 мовами * Можливість масштабування: проводите сотні інтерв’ю одночасно

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: heyjuno.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Juno». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

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HoneyStack

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