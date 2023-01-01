Harasocial - це комплексне рішення для соціальних продажів, яке максимізує коефіцієнт конверсії замовлень. Керує багатоканальними розмовами (Facebook, Instagram…), має вбудовану автоматизацію чат-бота для цілодобової підтримки клієнтів, плавно взаємодіє з клієнтами, швидко закриває продажі, допомагає вести ваш бізнес більш узгоджено та ефективно.

Вебсайт: harasocial.com

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