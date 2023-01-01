Tatango — це програмне забезпечення №1 для політичного та некомерційного SMS-маркетингу в Америці, яке забезпечує більше кампаній зі збору коштів через SMS, ніж будь-яке інше.

Вебсайт: tatango.com

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