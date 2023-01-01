Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Everfund» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Розширення можливостей розробників для некомерційних організацій. Ми створюємо нову екосистему інструментів для розробників, щоб побудувати найкращі системи збору коштів, які дозволять некомерційним організаціям адаптуватися до оцифрування, не будуючи з нуля.

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