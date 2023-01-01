Веб-пошта Roundcube — це багатомовний IMAP-клієнт на основі браузера з інтерфейсом користувача, схожим на програму. Він забезпечує повну функціональність, яку ви очікуєте від клієнта електронної пошти, включаючи підтримку MIME, адресну книгу, керування папками, пошук повідомлень і перевірку орфографії.

Вебсайт: roundcube.net

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