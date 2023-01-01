Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MailBluster» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MailBluster is an AWS-powered email marketing platform. Users with an AWS account can connect their AWS SES account to MailBluster and take advantage of the platform's incredible features, including unlimited subscriber storage, segmentation, a fully updated Drag & Drop editor, and an HTML editor, among others, at one of the lowest prices available in the market right now.

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Вебсайт: mailbluster.com

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