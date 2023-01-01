LDOCE
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LDOCE» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: ldoceonline.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LDOCE». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Chartbrew
chartbrew.com
Jonas Construction
jonasconstruction.com
Cin7
cin7.com
Urban Dictionary
urbandictionary.com
Emburse Nexonia
emburse.com
HigherEdJobs
higheredjobs.com
Namu
namu1099.com
Firebase Console
firebase.google.com
ITILITE
itilite.com
Chrome Calculator
calculator.apps.chrome
Dictionary.com
dictionary.com
TheFreeDictionary.com
thefreedictionary.com