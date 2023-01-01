Основний словник Longman для учнів, повністю оновлений і тепер з інтегрованим тезаурусом і словником словників

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